Геннадий Боднарчук отказался выступать в суде с последним словом

Согласно процедуре, обвиняемый Геннадий Боднарчук должен завтра, 7 декабря выступить в Петрозаводском городском суде с последним словом.

Однако сегодня на судебном заседании бывший председатель Петросовета официально отказался от такой возможности и выступил с короткой репликой на 10 секунд.

Напомним, что Боднарчуку вменяется два эпизода получения взяток (на общую сумму более 10 миллионов рублей), превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Гособвинитель запросил для экс-депутата 16 лет колонии строгого режима и 100 миллионов штрафа.

В своем обращении к судье Боднарчук был лаконичен.

«Данное уголовное дело настолько густо замешано на трусости и подлости, зачастую на лжи, что я прошу скептически отнестись к так называемым фактам, представленным гособвинением. Я преступлений, которые мне инкриминируются, не совершал»,

- произнес он.

Прокурор Кирилл Кутилов также выступил сегодня в суде с короткой речью, в которой ни по одному пункту не согласился с тремя адвокатами Боднарчука, ранее выступавшими в прениях.

Кутилов заметил, что Боднарчук был не просто депутатом, а председателем Петрозаводского городского совета, обладал большой властью, его, безусловно, следует считать должностным лицом и судить по всей строгости. // фото «Петрозаводск говорит»