Пропавшая в Петрозаводске женщина ушла из дома без верхней одежды

Полиция Петрозаводска подключилась к поискам пропавшей Анны Ивановой. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

Напомним, 35-летняя женщина пропала 5 декабря. О ее розыске первоначально сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным правоохранителей, молодая горожанка ушла из дома, расположенного в микрорайоне Октябрьский, без верхней одежды. Женщина может плохо ориентироваться в окружающей обстановке.

На вид пропавшей 35 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения. Всех, кто видел эту женщину, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 415 2587, 8814 2 739 154. // Фото: unsplash.com, МВД по РК