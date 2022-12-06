В работе ВТБ сбои – банк подвергся масштабной кибератаке

ВТБ сообщил, что подвергся беспрецедентной кибератаке. Она стала самой интенсивной за все время работы банка. Эксперты сообщают, что источник кибернападения находится за рубежом. Об этом передает РБК.ру.

Также сообщается о затруднении работы с сервисом банка. Но в банке заверили, что все данные клиентов защищены. Пользователи испытывают проблемы при переводе и зачислении средств, а при входе в мобильное приложение ВТБ появляется уведомление о возможных затруднениях при оплате штрафов и налогов.

В службе безопасности банка рассказали, что все установленные IP-адреса, с которых ведется атака, предоставят в правоохранительные органы для проверки. // Фото: freepik.