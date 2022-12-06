Жительницу Карелии обокрал молодой коллега

В полицию Олонца обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее кредитной карты были украдены 5400 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 20-летний житель одной из деревень. Он сознался в совершении преступления. Молодой человек пояснил, что работал с потерпевшей. Однажды она передала ему свою карту для оплаты покупок. Мужчина не сразу вернул платежное средство, а снял со счета некоторую сумму. Женщина обнаружила пропажу денег только через некоторое время.

Украденные средства подозреваемый вернул. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: unsplash.com