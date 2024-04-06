Где-то мокрый снег, где-то – дожди, такая погода будет в Карелии

Облачная погода ожидается 7 апреля в Карелии, ночью возможны прояснения. На дорогах ожидается гололедица, почти везде будут осадки, сообщает Гидрометцентр Карелии.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем на большей части региона - умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, а на юге - с дождем. На севере местами довольно сильный снег. Ветер юго-западный и западный умеренный.

Температура воздуха ночью ожидается -2, -7 градусов, на севере местами будет -13 градусов, днем 0, +5 градусов, на севере -3 градуса.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем мокрый снег и дождь. На дорогах тоже гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет -4, -6 градусов, днем +2, +4 градуса. // фото: «Петрозаводск говорит»