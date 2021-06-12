Газета «ТВР-Панорама» вышла с турнирной таблицей ЧЕ по футболу

На этой неделе любимая газета Карелии «ТВР-Панорама» вышла с турнирной таблицей Чемпионата Европы по футболу. Газета еще в киосках, в отделениях связи и в магазинах!

Любители футбола получают возможность следить за играми всех команд, внося соответствующие записи в таблицу. Это удобно и наглядно.

Но наши читатели, считающие себя знатоками футбола, могут проявить свои аналитические способности и принять участие в конкурсе: предсказать важные события турнира.

Первая игра сборной России со сборной Бельгии закончилась не слишком приятно для нас. Но шансы сохраняются! Болеем вместе! // Фото: sport24.ru