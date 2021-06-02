Кто станет чемпионом? Конкурс для знатоков и любителей футбола

Газета «ТВР-Панорама» и портал «Петрозаводск говорит» предлагают принять участие в новом футбольном конкурсе-викторине для знатоков и любителей футбола «Точный пас».

11 июня в Риме стартует чемпионат Европы по футболу. С опозданием на год из-за пандемии, он все-таки будет. У болельщиков появилась возможность поддержать российскую команду, увидеть красивый футбол, посмотреть, как играют, выкладываются профессионалы. И мы в этом поможем. Газета «ТВР-Панорама» в ближайшем номере опубликует расписание всех матчей и составы групп. Итак, вопросы викторины:

Вопрос 1

Назовите тройку призеров чемпионата Европы-2021.

1.

2.

3.

Вопрос 2.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧЕ?

Вопрос 3.

Сколько мячей забьет лучший бомбардир ЧЕ?

Вопрос 4.

Какой результат покажет сборная России на ЧЕ?

Вопрос 5.

Какая сборная, не входящая в число фаворитов, станет открытием чемпионата и сможет дойти как минимум до полуфинала?

«Ответы на конкурс- викторину присылайте до 18 июня».

Времени, конечно, немного, но ведь скорость, быстрота реакции, точный пас — это то, что мы хотим видеть на чемпионате. Надеемся, что любители и знатоки футбола обладают этими качествами в полной мере. Победители получат призы.

Ответы можно прислать на адрес: 185 011 Петрозаводск, ул. Лыжная, д.6, редакция «ТВР-Панорамы» или по электронной почте gazeta@tvr-panorama.ru с пометкой «Конкурс».

Итоги будут подведены после завершения чемпионата.

Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, месте и порядке их получения по телефону (814 2) 53-13-13. // фото: janar.ru