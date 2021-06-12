Карельские легкоатлеты взяли медали командного чемпионата России

10-11 июня в Брянске прошел командный чемпионат России по легкой атлетике. Карелию представляла команда, составленная из спортсменов Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Андрей Лукин привез с соревнований две медали. Он стал вторым в беге на 200 метров, показав результат 20,77 секунды. Также наш бегун взял бронзу на стометровке с результатом 9,9 секунды.

Алина Котова завоевала серебро в беге на 400 метров. Она преодолела дистанцию за 54 секунды. Фото источника