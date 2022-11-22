Фонари будут освещать парковку и стартовую площадку трассы «Фонтаны»

Трассу «Фонтаны» готовят к спортивному сезону. Трансформаторную подстанцию убрали со стартовой площадки в безопасное место. Энергетики заканчивают прокладывать силовой кабель. В пятницу начнется пуско-наладка, пообещал в своем аккаунте глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Новая подстанция гораздо надежнее прежней, есть защита от перенапряжения, поэтому перебоев с освещением трассы «Фонтаны» быть не должно»,

- написал сити-менеджер.

Подъезд к стартовой площадке и парковка будут освещены. Столбы установлены, осталось повесить светильники.

Любарский также поделился планами по развитию трассы. Проектировщики из ООО «Основа» предложили сделать ширину трассы до развилки шесть метров, после – три. Стартовую площадку предлагают выполнить в урбанистическом стиле, чтобы получился плавный переход от городской жизни к природе. Саму площадку предлагают замостить бетонной брусчаткой. Мэр признался, что к идее с брусчаткой отнесся настороженно. Глава города пообещал обсудить концепцию до середины декабря с лыжниками и активными участниками велодвижения.

Фестиваль «Зимние фонтаны» откроется 4 декабря и продлится до 26 марта. // фото со страницы главы города