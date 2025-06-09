Физические кнопки вернутся на панели автомобилей

В России могут ввести стандарт оснащения автомобилей физическими кнопками. Ну или хотя бы минимальным набором таких кнопок – в противовес тенденции автопроизводителей все элементы управления уводить на тачскрин.

Инициаторами такого предложения стали участники круглого стола в Общественной палате РФ, пишет паблик "ПРОавто | Карелия" со ссылкой на "Известия".

И правда, в этом есть логика. Современные автомобили стали напоминать гаджет на колесах. Но если пользоваться телефоном или другим гаджетом в движении запрещено, то экраном мультимедийной системы – почему-то нет.

А чем, по сути, этот экран отличается от смартфона или планшета? Чтобы активировать или отрегулировать какой-либо параметр, водитель вынужден отвлекаться от управления машиной – тем более что нужные функции часто так спрятаны в меню, что не вдруг найдешь.

О возвращении кнопок вместо сенсоров задумываются и в Европе. Так, в 2029 году Euro NCAP начнет снижать оценки автомобилям, в которых основные функции интегрированы в многоуровневые меню мультимедийной системы. © «Петрозаводск говорит»