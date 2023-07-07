Финансовый конгресс Банка России проходит в Санкт-Петербурге

Ключевым фактором, позволившим Сберу преодолеть негативные последствия кризиса 2022 года, стала масштабная автоматизация бизнес-процессов. Об этом рассказал на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он принял участие в пленарной сессии «Кризис как тест на финансовую устойчивость банков — уроки и вызовы». Спикерами стали представители банковского и научного сообщества.

По словам Александра Ведяхина, Сбер положительно оценивает систему стресс-тестов регулятора как важный способ оценки достаточности капитала и управления ликвидностью банковской системы. При этом банк разрабатывает и собственные стресс-сценарии и определяет меры для устранения возможных негативных последствий.

Одним из важных уроков, которые Сбер учитывает при модернизации своей бизнес-модели, стало изменение принципов международной деятельности. Банк будет развивать международный бизнес с упором на дружеские юрисдикции, однако продолжать практику создания зарубежных дочерних банков не намерен, заявил Александр Ведяхин.

Он также отметил, что российская банковская система почти всю свою историю живёт в условиях постоянного стресса и резких изменений внешней среды. Риск-менеджмент лежит в основе требований регулятора и является основой выживания банков.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Санкционные риски и макрошоки такого масштаба могли бы привести к банкротству многих ведущих мировых банков. Но российские банки показали высокую устойчивость. С одной стороны, это результат опыта и уроков, которые были извлечены из прошлых кризисов. Но с другой стороны, пройти этот кризис банкам помогли очень точные и своевременные решения регулятора. Это не только меры поддержки, а скорее комбинация инструментов денежно-кредитной политики, валютного регулирования, ограничений на движение капитала и регулирования финансовых рынков.

Финансовый конгресс Банка России — одно из ключевых мероприятий финансовой индустрии, которое традиционно собирает ключевых топ-менеджеров и экспертов, помогает осмыслить актуальные тренды и выработать консолидированную стратегию развития отрасли. Сбер — генеральный партнёр конгресса.