Финал конкурса «Слингомама России» пройдет в Карелии

Победа петрозаводчанки Марии Сафаровой в конкурсе слингомам в Иваново в прошлом году обеспечила Карелии возможность провести финал конкурса.

Финал всероссийского конкурса для мам и малышей состоится 26 августа в 11:00 в доме культуры в Новой Вилге. Вход на мероприятие платный.

В программе – гала-концерт, сладости, аниматор, дегустация чая, выступление коллектива Grand Amore.

Финалистка не только увезет крону и главный приз, но и будет выполнять миссию по популяризации слингоношения и помогать с организацией конкурса в своем регионе.

Конкурс «Слингомама России» проходит с 2015 года. Его участницами стали более 80 мам. Конкурс проходил в Челябинске, Москве, Новороссийске, Ставрополе, Твери и Иванове. // фото Ксения Азаренкова/ на главной freepik.com/ gpointstudio