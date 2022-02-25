25 февраля 2022, 13:28
Фестиваль Samsung: скидка 30% на все
Акция действует только два дня в фирменном магазине Samsung - 1galaxy в ТРК "Лотос Плаза"
Только 26 и 27 февраля в ТРК "Лотос Плаза" проходит "Фестиваль Samsung" - скидка 30% на весь ассортимент.
Станьте обладателем инновационных девайсов с максимальной выгодой благодаря рассрочке, трей-ин и лизингу.
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Акция действует только 26 и 27 февраля в г. Петрозаводск, ТРК "Лотос Плаза", количество товара ограничено.
Кстати, фирменный магазин Samsung - 1Galaxy - генеральный спонсор VI Зимней детской олимпиады "Маленький чемпион", которая состоится уже в это воскресенье , 27 февраля в 10 часов у ТРК "ТРК "Лотос Плаза"
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