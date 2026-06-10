Фестиваль «Онего-Классик» завершается Песнями Победы

17 мая жителей Петрозаводска приглашают на концертную программу, которая называется «Песни Победы Хором». Перед зрителями выступит Любительский хор филармонии(6+)

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией

На закрытии XIII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик» Любительский хор предлагает слушателям вместе с хором исполнить самые популярные песни из музыкальной летописи Великой Отечественной войны, а также песни о мире, о жизни, о Родине. Концерт пройдет в формате караоке.

Любительский хор Карельской филармонии – это достаточно молодой коллектив. После тщательного отбора в сентябре 2017 года прошла первая репетиция Любительского хора, и сразу стало понятно, что очень скоро состоится не только певческий, но и творческий коллектив.

В хор записались люди разного возраста, разных профессий и разного уровня начальной музыкальной подготовки: студенты, врачи, инженеры, преподаватели, чиновники. Тем, кто пришёл «с улицы», тоже вручили ноты и продемонстрировали, как звучит нота «до» или «ля», объяснили, что «хэштег» - это диез, надо петь чуть повыше, а «как-бы нотка с острым уголком» - это бемоль, поём чуть ниже.

Год за годом, репетиция за репетицией, и хор стал настоящей семьёй, в которой родители – это дирижёры и концертмейстеры, а все остальные - дети, которым дают музыкальное образование. Сегодня хористы коллектива с огромным успехом выступают в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже, Санкт-Петербурге и Сортавале. Их концерты всегда наполнены доброй энергетикой и исключительным взаимопониманием с публикой.

Исполнители:

Любительский хор филармонии, художественный руководитель и дирижёр – Надежда Александрова.

Квартет русских народных инструментов «Четыре четверти»;

солисты – Михаил Окуловский (гармонь), Оксана Мокеева (сопрано), Василий Башкиров (баритон).

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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