Фермеры получат поддержку, а водители – штрафы за техосмотр

Владельцев оружия проверят на наркотики

Внесены изменения в закон, регулирующий вопросы медицинского освидетельствования граждан при покупке оружия, а также тех, кто уже владеет оружием. Для них обязательно прохождение обязательного медосвидетельствования. Потенциальных владельцев будут проверять на психические заболевания, наркотическую зависимость и наличие в крови психотропных веществ. Медосмотр необходимо проходить раз в пять лет и желающим купить оружие, и владельцам.

При этом частные клиники больше не смогут проводить освидетельствование.

Справки будут принимать только из государственных клиник и диспансеров, и только по месту регистрации. Однако минимальным контролем дело не ограничится, полный список противопоказаний поручено подготовить правительству.

За отсутствие техосмотра начнут штрафовать не автовладельцев, а водителей

Водители могут быть оштрафованы на 2 тысячи рублей за вождение без диагностической карты о прохождении техосмотра. Речь идет только об автомобилях, для которых это является обязательным. При этом штрафовать смогут максимум один раз в сутки. В перспективе «отлов» нарушителей хотят вести с помощью автоматических камер, но пока система не готова.

От обязательного техосмотра освобождены физические лица и их гражданские автомобили – то есть те, кто использует личный автомобиль для своих поездок и перевозки членов своей семьи, друзей, родственников.

Для таксистов, коммерческих перевозок пассажиров и тюнингованных авто исключений не будет.

Также диагностическая карта будет необходима при смене владельца автомобиля старше 4 лет.

Благотворительность избавят от аферистов

Устанавливать ящики для сбора благотворительных пожретвований смогут только официальные НКО и при условии, что это прописано в их уставе. Располагать ящики можно только в доступном месте, позволяющем внести пожертвование. Соответствующие поправки внесены в ФЗ «О благотворительности».

Также запрещается устанавливать ящики так, чтобы посторонние лица могли их переносить и передвигать, а переносные коробки смогут использовать только волонтеры или сотрудники НКО с доверенностью.

За нарушение этих правил грозит административный штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией ящика.

Если же сбор пожертвований осуществляют те, кто на это не имеет права, то в таком случае граждане будут получать штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 150 тысяч рублей с обязательной конфискацией ящика.

Постараемся обойтись без ГМО

Государственную поддержку получат производители сельскохозяйственной продукции и фермеры, не использующие методы клонирования и генной инженерии.

Для соответствия высокому экологическому стандарту необходимо также использовать повторно перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку.

Сертифицировать продукцию можно будет добровольно, а данные о производителях внесут в единый реестр. В перечень направлений государственной поддержки будет внесен соответствующий критерий.

Россияне смогут создавать личные фонды

До 1 марта граждане России могли создавать только наследственные фонды, а теперь появилась возможность создания аналогичных, но прижизненных организаций. Их можно будет открыть на определенный срок или бессрочно, а действовать они могут в форме унитарной некоммерческой организации.

Стоимость имущества, которым такой фонд может распоряжаться, не должна быть меньше 100 миллионов рублей.

Выгодоприобретателями от его деятельности могут стать родственники учредителя и любые другие лица, но не коммерческие организации. После смерти учредителя фонд автоматически становится наследственным.

Квоты на трудоустройство инвалидов

Начинает действовать постановление Минтруда, которым выделяются обязательные квоты для трудоустройства инвалидов. Ранее квота считалась выполненной уже при создании или выделении на предприятии рабочих мест для инвалидов.

Теперь же квота считается реализованной при заключении трудового договора, в том числе в другой организации, у индивидуального предпринимателя или с общественными объединениями инвалидов, содействующими в их трудоустройстве. Такие вакансии будут появляться на единой цифровой платформе.

Если у работодателя трудоустроено больше 100 человек, организация должна выделить от 2 до 4 процентов списочной численности сотрудников для инвалидов. Если число работников от 35 до 100 человек — квота не может составить более 3 процентов. Информацию о реализации квоты необходимо ежемесячно предоставлять в службу занятости населения. // Источник: РАПСИ, фото: felix_w / Pixabay