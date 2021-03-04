Федеральная налоговая служба готовит ряд нововведений в 2021 году

Федеральная налоговая служба России представила ряд нововведений на 2021 год, сообщает RT. План деятельности налоговой опубликован на сайте ведомства.

В частности, ФНС намерена запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании финансовых услуг.

Служба планирует создать платформу для передачи административных данных в госорганы. Ресурс пока находится на стадии проектирования.

Налоговая намерена создать концепцию информационной системы «Налог-4», которая позволит проверять цепочки уплаты НДС автоматически. Также ФНС планирует разработать порядок рассмотрения жалоб посредством видеосвязи. (фото profile.ru)