04 марта 2021, 12:27
Федеральная налоговая служба готовит ряд нововведений в 2021 году
ФНС запустит цифровую платформу оценки налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба России представила ряд нововведений на 2021 год, сообщает RT. План деятельности налоговой опубликован на сайте ведомства.
В частности, ФНС намерена запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании финансовых услуг.
Служба планирует создать платформу для передачи административных данных в госорганы. Ресурс пока находится на стадии проектирования.
Налоговая намерена создать концепцию информационной системы «Налог-4», которая позволит проверять цепочки уплаты НДС автоматически. Также ФНС планирует разработать порядок рассмотрения жалоб посредством видеосвязи. (фото profile.ru)