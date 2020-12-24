ФАС отменила аукцион на выполнение реконструкции моста в Петрозаводске

Управление федеральной антимонопольной службы Карелии рассмотрело жалобу на действия администрации Петрозаводска при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капремонту моста через Лососинку по улице Мерецкова, сообщает ведомство.

Комиссия изучила все обстоятельства оспариваемой закупки, приняв во внимание позицию министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, а также пояснения администрации Петрозаводска о возможности и объективной необходимости внесения корректировок в проектную документацию по объекту.

Изучив, представленные сторонами доводы и документацию, учитывая социальную значимость рассматриваемой закупки, комиссия Карельского УФАС тем не менее признала жалобу частично обоснованной и выдала городской администрации предписание об аннулировании закупки. В настоящее время оно исполнено, электронный аукцион отменен.

Заместитель руководителя Карельского УФАС Михаил Петров, комментируя решение комиссии, отметил, что в данном случае очень важно не допустить ошибок при оперативном проведении необходимой корректировки проектно-сметной документации заказчиком, чтобы в самое ближайшее время качественно провести торги.

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