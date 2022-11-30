30 ноября 2022, 11:53
Еще семь гаражей снесут в Петрозаводске
Владельцев незаконных построек предупредили об их демонтаже
Очередную партию гаражей демонтируют в ближайшее время в карельской столице. Владельцев об этом предупредила мэрия Петрозаводска.
Дело в том, что постройки поставили незаконно. Поэтому земельные участки освободят в срок 15 – 19 декабря.
Речь идет о семи гаражах около дома № 5 на улице Кирова. Именно эти самовольные конструкции скоро снесут. // фото: администрация Петрозаводска