Еще семь гаражей снесут в Петрозаводске

Очередную партию гаражей демонтируют в ближайшее время в карельской столице. Владельцев об этом предупредила мэрия Петрозаводска.

Дело в том, что постройки поставили незаконно. Поэтому земельные участки освободят в срок 15 – 19 декабря.

Речь идет о семи гаражах около дома № 5 на улице Кирова. Именно эти самовольные конструкции скоро снесут. // фото: администрация Петрозаводска