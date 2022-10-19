Еще одну категорию граждан могут освободить от частичной мобилизации

Союз адвокатов России обратился к правительству РФ с просьбой о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката, сообщил в среду ТАСС президент общероссийской общественной организации Игорь Трунов.

По его словам, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные граждане, в том числе беженцы, останутся без квалифицированной юридической помощи, так как основную часть представителей данной профессии составляют мужчины в возрасте до 55 лет. Целесообразнее направлять их в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Данное заявление направлено на имя заместителя председателя правительства Дениса Мантурова.

Стоит отметить, что в России, по словам Трунова, численность адвокатов крайне мала – 78 тыс., то есть, один адвокат на 1974 человека. К примеру, в США 1 млн. 257 тыс. 772 практикующих адвоката, или один юрист на 260 человек. Фото: unsplash.