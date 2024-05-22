Еще один центр спортивной гимнастики построят в Петрозаводске

На Кургане строят региональный центр по спортивной гимнастике.

В здании расположатся служебные, вспомогательные, обслуживающие помещения, комнаты отдыха для спортсменов и тренерские. Также предполагается разместить спортивную площадку и стоянку для машин.

В жилищном надзоре сообщили, что рабочие выполняют внутреннюю отделку, завершают обустройство инженерных систем. Завершить работы собираются в третьем квартале этого года.

В 2018 году в Петрозаводске на улице Повенецкая был открыт региональный центр спортивной гимнастики. Его построили в рамках подготовки к столетию Карелии. // фото VK-паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору»