22 мая 2024, 10:23
Еще один центр спортивной гимнастики построят в Петрозаводске
Объект станет круглогодичным. Достроить планируют в этом году
На Кургане строят региональный центр по спортивной гимнастике.
В здании расположатся служебные, вспомогательные, обслуживающие помещения, комнаты отдыха для спортсменов и тренерские. Также предполагается разместить спортивную площадку и стоянку для машин.
В жилищном надзоре сообщили, что рабочие выполняют внутреннюю отделку, завершают обустройство инженерных систем. Завершить работы собираются в третьем квартале этого года.
В 2018 году в Петрозаводске на улице Повенецкая был открыт региональный центр спортивной гимнастики. Его построили в рамках подготовки к столетию Карелии. // фото VK-паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору»