Еще 21 ребенок заразился коронавирусом в Карелии

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей. Это следует из данных, опубликованных на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова «ВКонтакте».

По состоянию на утро 4 февраля, за весь период пандемии в республике заболел 3481 ребенок. 3 февраля сообщалось о 3460 заболевших детях. Таким образом, прирост составил 21 человек.

За все время пандемии в республике Covid-19 подтвердился у 37 061 человека. Умерли 240 пациентов. Это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан Covid-19. Фото politeka.net