Еще 209 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом в Карелии составил 209 человек, включая 16 детей. За все время пандемии в республике заболели 88 854 человек, в том числе 10 801 ребенок.

В стационарах лечатся 727 пациентов, в отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных, написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Поправились за сутки еще 220 человек. Таким образом общее количество выздоровевших выросло до 84 057 человек.

Между тем, коронавирус продолжает отнимать жизни. Официально подтверждены еще четверо умерших от коронавируса. За все время пандемии скончались 1170 человек. (фото pixabay.com, Engin_Akyurt)