В России предложили убрать магазины из городов

Вынести магазины с алкогольной продукцией предложили за пределы городов, пишет РИА Новости. С такой инициативой выступил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, России нужно «взять успешный международный опыт» и убрать алкогольные магазины из городов.

Хамзаев напомнил, что вопросы сбережения здоровья россиян, повышения рождаемости обсуждались на пресс-конференции президента Владимира Путина. Но, по его мнению, алкогольная, наркотическая и табачная угрозы являются факторами риска для демографии.

По данным проекта «Трезвая Россия», в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи. В 2019 году показатель вырос на 16% по сравнению с 2018 годом. (фото pixabay.com, PIRO4D)