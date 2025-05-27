Энергетикам Карелии вручили новую технику

Ключи от 21 машины водителям вручили Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов.

– Технику приобрели для повышения надежности энергетической системы Карелии – ее направят во все районы республики. Такая техника необходима для того, чтобы максимально быстро добраться до места аварии и в кратчайшие сроки заменить поврежденное оборудование, опоры. Новые машины помогут облегчить работу энергетиков в интересах жителей республики,

– сказал Артур Парфенчиков.

В 2025 году 10 машин уже направлены во все производственные отделения Карельского филиала компании. Всего же на реализацию важной для развития региона Программы повышения надежности электроснабжения в федеральном бюджете запланировано 1,9 млрд рублей. Обновление парка спецтехники особенно актуально для Карелии с ее лесами, болотами и сложным рельефом.

– Обновление спецтехники – важная часть реализации Программы повышения надежности электроснабжения Республики Карелия. Новые специализированные машины будут работать во всех районах региона. Также по Программе повышения надежности электроснабжения до 2027 года для устранения наиболее «узких мест» в электросетевом комплексе региона планируем модернизировать подстанцию 35 кВ «Кончезеро» и 221 километр ЛЭП,

– отметил Вячеслав Торсунов.

Своими впечатлениями о закупленной технике поделился машинист автокрана Игорь Костин, который теперь будет работать на новом мощном «Ивановце» на базе «Урала».

– Новая машина – вездеход с полным приводом, повышенной грузоподъемностью – очень мощная с удобным управлением, современным оборудованием, приборами безопасности. Спасибо Правительству и нашему руководству за такую отличную технику, которая поможет нам в работе,

– сказал Игорь Костин.

Совместная работа Правительства республики и энергетиков по привлечению федерального финансирования на модернизацию электросетей будет продолжена.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия