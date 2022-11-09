Элиссан Шандалович встретился с Владимиром Чижовым

Состоялась первая рабочая встреча председателя Заксобрания РК с новым сенатором от исполнительной власти Карелии Владимиром Алексеевичем Чижовым.



Владимир Алексеевич, дипломат с колоссальным опытом работы и широчайшей эрудицией, долгое время занимал высокие посты в МИД СССР, затем России. Последние 17 лет работал в Брюсселе, где представлял интересы России в Евросоюзе. В сентябре 2022 года, став членом Совета Федерации, он вошел в состав Комитета по обороне и безопасности в качестве Первого заместителя председателя.



Как написал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович, безусловно, в нынешней геополитической ситуации опыт международной дипломатии Владимира Чижова для Карелии как приграничного региона очень ценен. Обсудили с сенатором необходимость укрепления и модернизации инфраструктуры приграничных территорий.



Также обсудили другие важные вопросы, в том числе создание дополнительных преференций для Арктической зоны, разработку федерального проекта по защите Ладожского и Онежского озер. Владимир Алексеевич отметил, что все поставленные вопросы - насущные, а некоторые из них требуют оперативного решения.