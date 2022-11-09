Карельские парламентарии «взвесили» расходы на социальную политику

Депутаты Законодательного собрания Карелии продолжают обсуждение проекта бюджета республики на 2023 год. Этому был посвящен один из вопросов на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Открывая обсуждение, председатель комитета Алексей Хейфец подчеркнул, что 65 процентов расходов бюджета в будущем году отведены на социальную сферу. В то же время все понимают, что в первом чтении суммы финансирования – не окончательные. С принятием закона о бюджете работа над ним не закончится, будут вноситься поправки, в том числе по поступлениям из федеральных источников.

Основные параметры проекта бюджета на будущий год таковы: доходы бюджета составят 76,2 млрд рублей, расходы – 80 млрд рублей, соответственно, дефицит бюджета – 3,8 млрд рублей. Это укладывается в федеральные нормы, согласно которым дефицит регионального бюджета не может превышать 10 процентов.

По всем источникам доходов бюджета минфин прогнозирует положительную динамику. Бюджет Карелии сохранит социальную направленность. Депутаты заслушали представители минфина Карелии и руководителей отраслевых ведомств по основным направлением: здравоохранение, социальная политика, труд и занятость.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кижнерман рассказал, что основные параметры финансирования здравоохранения остаются на уровне нынешнего года. И если по некоторым статья есть некоторое снижение, то по объективным причинам. Например, будет выделено меньше денег на борьбу с эпидемией ковида и связанные с этим мероприятия. Это понятно: по общему признанию, коронавирус отступает, и средств требуется меньше.

Также минздрав порадовал планами развития сети малых медицинских учреждений. В будущем году в республике планируется 7 ФАПов и 3 амбулатории. Улучшится медобслуживание поселков Вирандозеро, Новое Машезеро, Панозеро, Кузема, Кедрозеро, Энгозеро, Сосновый, Чална, Хийтола, Лахколампи. Правда, тут есть риски: цены на стройматериалы постоянно растут, стоимость строительства увеличивается. Поэтому корректировки бюджетных ассигнования на эти цели предложено сделать в начале года.

Также минздрав заверил, что бюджетом будет обеспечен рост заработных план медработников в соответствии с целевыми показателями, закрепленными в Указах президента. Медперсоналу гарантирована зарплата в размере 100 процентов средней по региону, врачам – 200 процентов средней по региону.

Министр социальной защиты Ольга Соколова по своему направлению доложила, что в проекте бюджета заложены расходы на уровне текущего года. Большая часть расходов бюджета – меры социальной поддержки граждан.

Также министр сообщила, что с 1 января в России будет вводиться новое, универсальное пособие семьям, имеющим детей. Внесены несколько проектов федеральных законов на эту тему. Новое пособие будет покрывать многие нынешние меры поддержки семей с детьми. Единое пособие всем семьям страны будет выплачиваться по единым правилам. До 90 процентов этих расходов будет нести федеральный бюджет. При этом, сказала министр, суммы некоторых пособий значительно возрастут. Это будет выгодно семьям с детьми. Федеральный закон будет принят не раньше 1 декабря, и в Карелии сразу после этого начнут дорабатывать региональное законодательство, чтобы с 1 января начать работать по-новому.

Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова сообщила, что в рамках проекта бюджета предусмотрено финансирование всех государственных программ в этой сфере.

Будет продолжена и усилена работа по программе переселения в Россию соотечественников.

С 2011 года по программе к нам в Карелию переехали более 4000 соотечественников. Они получают подъемные и другие выплаты, а регион предлагает свои меры социальной поддержки. У нас – одна из наиболее успешных практик на фоне всей России. В 2022 году статистика фиксирует миграционный прирост населения, в том числе и за счет переселения соотечественников, в основном из бывших республик СССР. Все они получат государственную помощь и поддержку,

- сказала Елена Фролова.

Также в Карелии наблюдается положительная динамика трудоустройства инвалидов. Активно идет создание рабочих мест для инвалидов, оказываются меры содействия предпринимательству.

Правительство Карелии идет навстречу всем нашим инициативам в этом направлении,

- сказала Елена Фролова.

Депутаты приняли прозвучавшую информацию к сведению.