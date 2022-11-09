Карельский парламент начал обсуждение проекта бюджета на 2023 год

В Законодательном собрании Карелии началось рассмотрение бюджета республики на 2023 год и на период до 2025 года. 8 ноября минфин представил проект бюджета членам парламентского Комитета по законности и правопорядку.

Основные параметры проекта бюджета на будущий год таковы, доходы бюджета составят 76,2 млрд рублей, расходы – 80 млрд рублей, соответственно, дефицит бюджета – 3,8 млрд рублей. Это укладывается в федеральные нормы, согласно которым дефицит регионального бюджета не может превышать 10 процентов.

По всем источникам доходов бюджета минфин прогнозирует положительную динамику. Бюджет Карелии сохранит социальную направленность. Будет продолжено действие всех государственных программ. В приоритете – такие направления финансирования, как зарплаты бюджетников и выплаты социальные, платежи по страховым взносам ОМС неработающим и т.д. Проект обеспечивает сбалансированность муниципальных бюджетов и выполнение всех долговых обязательств РК.

В ходе обсуждения депутаты интересовались наполнением конкретных статей бюджета. Например, обеспечение деятельности мировых судей, по которому заложено некоторое снижение финансирования. Представитель минфина объяснила это снижение тем, что в минувшие годы в эту статью закладывались расходы на реконструкцию нового здания мирового суда в Петрозаводске, а теперь эти работы завершены – соответственно, общая сумма снижена.

Председатель комитета Александр Шугаев и вице-спикер парламента Ольга Шмаеник большой внимание уделили бюджетному обеспечению деятельности подразделений комитета ГО и ЧС Карелии и социальной защищенности личного состава этих подразделений. По темпам роста зарплаты и по закупкам нового оборудования и техники карельские пожарные спасатели существенно отстают от коллег, относящихся к МЧС России, и этот перекос надо исправлять.

Как сказала Ольга Шмаеник, нельзя снижать темпы улучшения материально-технической базы. Пожарная ситуация в последние годы показала, что без хорошо оснащенных сельских пожарных, без спецтехники – никак.

Вице-спикер Ольга Шмаеник также призвала минфин обратить серьезное внимание на безопасность дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Значительных улучшений в этой сфере нет. Дороги находятся в «грустном» состоянии. Прошу до 1 февраля сверстать обоснованные планы: какие суммы дорожного фонда по каким конкретным направлениям школьных маршрутов будут выделены, какие работы, в какие сроки будут проведены

- сказала Ольга Шмаеник.

В день проведения комитета в Петрозаводске шли учения по гражданской обороне, выли сирены. Понятен интерес депутатов к вопросам о том, в каком состоянии находятся укрытия для населения и какова готовность системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Как рассказал Председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, в Карелии насчитывается 323 защитных сооружения для населения. 181 из них полностью готовы, 60 – частично готовы. До 16 ноября будет проведена полная проверка этой системы, и на основе анализа финансовой потребности будут приниматься решения. В целом по укрытиям и средствам защиты в Карелии проблем нет.

Параллельно по всей республике идут работы по установке и наладке новой, современной системы оповещения. Работы будут завершены, и система будет приведена в стопроцентную готовность к декабрю. В первом квартале следующего года она будет введена в эксплуатацию.

Как отметил председатель профильного Комитета Сергей Шугаев, по итогам заседания будет сформирован протокол с рекомендациями в приоритетном порядке направить средства на приобретение техники для пожарных частей и приведение школьных маршрутов в нормативное состояние.