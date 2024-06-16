Электричество вновь будут отключать в Карелии

На неделе в районах Карелии, а также Петрозаводске вновь будут отключать электричество. Об этом жителей региона предупредили энергетики.

«Выполнение ремонтной программы энергетиков нацелено на повышение надежности энергоснабжения жителей республики Карелия. Идет модернизация линий электропередачи и подстанций»,

- отметили в сетевой компании.

С 17 по 23 июня свет будут на время отключать в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Муезерском, Прионежском, Пряжинском районах, Сегежском округе, Сортавальском районе и карельской столице.

В Петрозаводске энергетики планируют проводить работы с 19 по 21 июня в университетском городке в ЖК «Резервный». Перебои могут возникнуть в период с 10:00 до 17:00.

График отключений можно посмотреть здесь. // фото «Петрозаводск говорит»