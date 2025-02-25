25 февраля 2025, 18:27
Электричество пропало в одном из районов столицы Карелии
Энергетики Петрозаводска устраняют последствия аварии
Сегодня в 17:10 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе ТИЗ «Усадьба». Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, жители района остались без света из-за повреждения на сетях. Идут ремонтные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан специалисты назвать пока не могут. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus