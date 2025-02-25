Электричество пропало в одном из районов столицы Карелии

Сегодня в 17:10 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе ТИЗ «Усадьба». Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, жители района остались без света из-за повреждения на сетях. Идут ремонтные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан специалисты назвать пока не могут. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus