Эксперт советует не лежать в постели во время приступа бессонницы

Категорически не советует валяться в постели, в случае бессонницы президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов, сообщает mail.ru.

Если вы легли и в течение 15 минут не заснули, ни в коем случае нельзя лежать в постели. Потому что будет вызываться и подкрепляться так называемый условный рефлекс боязни не заснуть. Достаточно какому-то стрессу помешать заснуть две-три недели, человек будет лежать и пытаться, у него сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. То есть уже стресс пройдет, а человек будет подходить к постели и думать «так, я же, наверное, не засну». И это реально становится проблемой,

— сказал Бузунов.

По словам врача, когда человек целенаправленно пытается заснуть, он засыпает в три раза дольше.

Лег в постель - сон как рукой сняло, это закрепившийся условный рефлекс. Поэтому не лежите в постели без сна. Да, ночь пройдет и так, и так плохо. Но если вы будете лежать в постели и пытаться, вы будете подкреплять рефлекс боязни не заснуть,

- пояснил врач.

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