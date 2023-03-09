Эксперт дал совет россиянам, как не выгореть на работе

Стресс из-за постоянной занятости, обилия задач в условиях дедлайна могут привести к выгоранию на работе. Сотрудник теряет интерес к работе, обучению и развитию, становится раздражительным.

По мнению коммерческого директора «Яндекс 360 для бизнеса» Александра Чеснавского, нужно определить источник стресса и обратиться за поддержкой к команде или уйти в отпуск. Также работнику следует рационально распределять время между работой и хобби, общением с семьей и саморазвитием, пишут «Известия».

Грамотное планирование задач и времени на их выполнение также могут помочь предотвратить выгорание. В работе нужно искать положительные моменты, не зацикливаться на негативном. Ситуации, которые вызывают стресс, лучше проанализировать. Планирование своего отпуска может помочь переключиться, а потом вернуться к работе.

Руководителю коллектива рекомендуют поддерживать сотрудников, показывать их ценность и значимость, а также давать небольшой перерыв, по возможности упрощать задачу и проводить неформальные мероприятия. // фото unsplash.com