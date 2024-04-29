Едва не влетевший в грузовик водитель мог быть под веществами

Водитель Renault Sandero, который едва не влетел в грузовик на трассе, вряд ли заснул за рулем. В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместили еще два эпизода его опасного вождения.

- Чудак, который типа уснул за рулем, боюсь, не уснул. Смотрите видео о его безобразном вождении в районе поселка Матросы и как он съезжает в сторону Сортавала. После он типа уснет, едва не ушатавшись в фуру. Может он под чем-то?

– написал автор видео.

Напомним, ранее этого же водителя запечатлели во время опасного маневра, когда он едва не устроил лобовое столкновение с грузовиком. // фото: скриншот видео «ДТП Петрозаводска и Карелии»