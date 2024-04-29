Водитель в Карелии уснул за рулем и был на волосок от гибели

Водитель едва не устроил лобовое ДТП на автодороге «Сортавала» в Карелии. Опасный момент попал в кадр авторегистратора, очевидец опубликовал ролик в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Опасный момент произошел около 12:06 на трассе Пряжа – Сортавала 28 апреля.

- Водитель немного уснул, видимо,

- написал автор видео.

В кадре легковушка внезапно выезжает на «встречку» перед большегрузом. Водитель успевает вернуться на свою полосу за секунду до лобового столкновения.

Если бы оно произошло, шансов выжить у человека в легковом автомобиле было бы очень мало. Подписчики паблика пишут, сто водитель родился в рубашке. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте