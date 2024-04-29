Обстрелявшего подростка на улице в Сегеже мужчину нашли и арестовали

В Сегеже арестовали 43-летнего мужчину, который выстрелил в несовершеннолетнего на улице. Подросток серьезно не пострадал, у него на лбу ссадина. Стрелка нашли через несколько дней, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 23 апреля. Мужчина был пьян, увидел гулявших подростков и выстрелил в одного без всякой причины из пневматического пистолета. Потом стрелок скрылся, но его нашли и задержали 27 апреля.

Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу со ссадиной в лобной области головы. Это телесное повреждение квалифицируется как не причинившее вреда здоровью. Ребенка отпустили домой.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, фигуранта заключили под стражу. // фото: скриншот видео СУ СКР по региону