Инцидентом с обстрелом подростка в Сегеже занялись следователи

После того, как неизвестный обстрелял подростка в Сегеже, следователи организовали процессуальную проверку. Случившееся они расценивают как хулиганские действия, сообщили в СУ СКР по региону.

Выстрел из пневматики произвело вечером 23 апреля неустановленное лицо. Пуля попала в 15-летнего подростка, который гулял на улице вместе с другом.

Несовершеннолетнего госпитализировали, у него ссадина на лбу. Это телесное повреждение квалифицировали как не причинившее вреда здоровью. Ребенка отпустили домой.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение. // фото: unsplash.com