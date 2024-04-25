Скрывающуюся от суда женщину ищут в Карелии

Сотрудники уголовного розыска в Пряжинском районе устанавливают местонахождение Ксении Валерьевны Аникиевой. Гражданку 2006 года рождения обвиняют в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Что именно за преступление на счету женщины, не уточняют, но известно, что оно имущественное. Ксения Аникиева скрылась от суда. Она может находиться в Петрозаводске либо Кондопоге.

Всех, кому что-тоо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 911 663 69 20, 8 (81456) 3 29 60, 8 (81456) 3 29 68. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии