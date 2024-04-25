25 апреля 2024, 15:53
Найден мертвым пропавший в Карелии мужчина
В Олонецком районе завершены поиски исчезнувшего 40-летнего местного жителя
Пропавший житель деревни Коткозеро Олонецкого района найден мертвым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».
40-летний мужчина ушел из дома 14 апреля. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Поиском пропавшего занимались волонтеры.
Сегодня стало известно, что мужчина найден. Он погиб. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким усопшего. // Фото: unsplash.com / Parth Natani