Найден мертвым пропавший в Карелии мужчина

Пропавший житель деревни Коткозеро Олонецкого района найден мертвым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «Длинный берег».

40-летний мужчина ушел из дома 14 апреля. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Поиском пропавшего занимались волонтеры.

Сегодня стало известно, что мужчина найден. Он погиб. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким усопшего. // Фото: unsplash.com / Parth Natani