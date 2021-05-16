Едва не погибшие на ралли зрители досмотрели гонку на том же месте

Карельский гонщик Олег Лозинский, попавший в жуткую аварию на ралли в Ленинградской области, рассказал о своих повреждениях. Об этом сообщает издание «Подъем».

«У меня сотрясение, со штурманом все в порядке. Несмотря на списанный автомобиль и свое состояние, я рад, что никого не зацепил»,

- рассказал гонщик из Лахденпохьи. Он также порассуждал о мерах безопасности на ралли.

«Нужно задавать вопрос организаторам, почему нет контроля безопасности на трассе. Кстати, когда я пришел в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте. Я показывал видео [организаторам ралли], пытаясь замедлить. Они все видели, но никакой реакции от них не было»,

- сообщил Лозинский.

Напомним, инцидент произошел во время ралли в Ленинградской области 14-15 мая. Автомобиль Олега Лозинского перевернулся на трассе, едва не влетев в толпу зрителей.