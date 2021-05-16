16 мая 2021, 12:11
Грузовик врезался в скалу в Карелии
49-летний водитель получил травмы в аварии в Питкярантском районе
15 мая в Питкярантском районе произошло ДТП с грузовиком, в котором травмы получил его водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.
По данным ведомства, инцидент случился на 116-м километре дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». 49-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением, в результате грузовик вылетел в кювет и врезался в скалу.
Автомобилист получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. Фото ГИБДД Карелии