Грузовик врезался в скалу в Карелии

15 мая в Питкярантском районе произошло ДТП с грузовиком, в котором травмы получил его водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, инцидент случился на 116-м километре дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». 49-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением, в результате грузовик вылетел в кювет и врезался в скалу.

Автомобилист получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. Фото ГИБДД Карелии