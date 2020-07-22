22 июля 2020, 19:59
Происшествия

Двух пьяных водителей отстранили от руля сотрудники ГИБДД Карелии

Пенсионерам придется ответить за свое решение сесть за руль в состоянии опьянения

Сегодня инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления двух нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Кондопожском районе за руль в состоянии опьянения сел 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива». А в Повенце мужчина того же возраста ехал в нетрезвом виде на «Жигулях».

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы. Мужчинам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок полтора-два года.

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Кондопожский район
Медвежьегорский район
Повенец
пьяный водитель
ГИБДД
штраф
лишение прав
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