22 июля 2020, 19:59
Двух пьяных водителей отстранили от руля сотрудники ГИБДД Карелии
Пенсионерам придется ответить за свое решение сесть за руль в состоянии опьянения
Сегодня инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления двух нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Кондопожском районе за руль в состоянии опьянения сел 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива». А в Повенце мужчина того же возраста ехал в нетрезвом виде на «Жигулях».
В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы. Мужчинам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок полтора-два года.