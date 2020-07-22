Госавтоинспекция нашла водителя автобуса, который проехал на красный

16 июля участник группы ДТП ПТЗ в одной из соцсетей выложил фрагмент видео с камер видеонаблюдения на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой со следующим комментарием:

Проезд на красный, рейсовый автобус полный пассажиров, следующий по рейс 101, гос. номер М021СТ 10, бортовой номер 310. Надеюсь ГИБДД отреагирует.

ГИБДД отреагировала. Сотрудниками госавтоинспекции Петрозаводска установлен водитель автобуса, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой, сообщили сегодня в своем паблике дорожные полицейские.

В отношении нарушителя, 1978 года рождения, вынесены постановления об административных правонарушениях за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершение поворота налево с крайней правой полосы. Проведена профилактическая беседа о неукоснительном соблюдении ПДД.

Если это первичное нарушение такого рода, штраф составит всего 1000 рублей, да и его можно сократить вдвое, при быстрой оплате. А вот если повторное – 5000 без всяких скидок или лишение прав на 4-6 месяцев.