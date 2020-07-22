Силовое задержание членов ОПГ прошло сегодня в Петрозаводске

В Карелии задержаны члены преступной группы, которые подозреваются в серии хищений. Предполагаемый лидер ОПГ был задержан сегодня около одного из административных зданий на улице Красной в Петрозаводске. В операции участвовали бойцы Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в полицию Прионежья поступила информация об орудующей в районе группе лиц. Выяснилось, что они причастны также к хищениям в Петрозаводске и Кондопожском районе.

По версии следствия, злоумышленники проникали на территорию организаций и предприятий и совершали кражи. Всего в группу входит девять человек.

Известно, как минимум, о десяти преступлениях. Возбуждены уголовные дела о кражах в крупном и особо крупном размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дел.