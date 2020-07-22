Автомобиль FAW попал в серьезное ДТП на трассе «Кола»

Сегодня, 22 июля 2020 года в 14 часов 48 минут на пульт Единой службы спасении поступило сообщение, что на 294 км федеральной трассы Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие: занос на мокром асфальте и опрокидывание автомобиля FAW.

На место ДТП выезжал личный состав Пожарной части № 35 по охране города Олонец, пять человек.

Спасатели на месте отключили АКБ, выполнили стабилизацию транспортного средства.

О пострадавших и их состоянии не сообщается.

