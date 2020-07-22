22 июля 2020, 15:07
Происшествия

Мошенники повесили на жительницу Петрозаводска крупный кредит

Полицейские карельской столицы проводят проверки по фактам совершения дистанционных мошенничеств

Еще две жительницы Петрозаводска стали жертвами дистанционных мошенников. Пенсионерки лишились крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в полицию города обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Мужчина сообщил, что со счетом женщины происходят странные манипуляции, и предложил ей снять наличные и перевести на незнакомые счета. Пенсионерка засомневалась. Тогда злоумышленник подключил к разговору второго человека, который назвался сотрудником полиции. В итоге вдвоем им удалось убедить горожанку. Она перевела мошенникам 450 тысяч рублей.

Похожая история случилась и с 61-летней горожанкой. Мало того, что она лишилась своих 20 тысяч рублей. Теперь на ней еще висит кредит на 200 тысяч рублей.

Полиция проводит проверки по обоим фактам преступной деятельности.

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Метки: 
Петрозаводск
МВД
Полиция
мошенники
кредит
новости петрозаводска