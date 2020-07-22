Мошенники повесили на жительницу Петрозаводска крупный кредит

Еще две жительницы Петрозаводска стали жертвами дистанционных мошенников. Пенсионерки лишились крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в полицию города обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Мужчина сообщил, что со счетом женщины происходят странные манипуляции, и предложил ей снять наличные и перевести на незнакомые счета. Пенсионерка засомневалась. Тогда злоумышленник подключил к разговору второго человека, который назвался сотрудником полиции. В итоге вдвоем им удалось убедить горожанку. Она перевела мошенникам 450 тысяч рублей.

Похожая история случилась и с 61-летней горожанкой. Мало того, что она лишилась своих 20 тысяч рублей. Теперь на ней еще висит кредит на 200 тысяч рублей.

Полиция проводит проверки по обоим фактам преступной деятельности.