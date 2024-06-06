Двух погибших на СВО бойцов похоронят в Карелии

В Карелии простятся с погибшими в ходе специальной военной операции Алексеем Васильевым из Сегежского района и Михаилом Чертищевым из Кемского района. Даты назвали в местных администрациях.

6 июня на площади на площади у Дома Культуры в поселке Кривой Порог проводят в последний путь Михаил Чертищева.

Прощание с павшим героем Алексеем Васильевым пройдет 7 июня в 10:30 часов на площади Мира в Сегеже. // фото freepik.com/ Mdjaff