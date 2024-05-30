30 мая 2024, 16:22
Происшествия

Сегежанин погиб в ходе специальной военной операции

Алексей Васильев погиб 15 мая

Еще один боец из Карелии не вернется живым домой. Сегодня глава Сегежского округа Марина Гусева сообщила о гибели Алексея Васильева.

Сегежанин участвовал в специальной военной операции, 15 мая его жизнь оборвалась.

«Глубочайшие соболезнования родителям, друзьям земляка-героя. Скорбим вместе с вами»,

- написала Гусева.

Дата похорон станет известна позднее. // фото с VK-страницы Марины Гусевой/ unsplash/com/ Parth Natani

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Метки: 
специальная военная операция
новости Карелии
Алексей Васильев
Сегежа
Марина Гусева