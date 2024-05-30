30 мая 2024, 16:22
Сегежанин погиб в ходе специальной военной операции
Алексей Васильев погиб 15 мая
Еще один боец из Карелии не вернется живым домой. Сегодня глава Сегежского округа Марина Гусева сообщила о гибели Алексея Васильева.
Сегежанин участвовал в специальной военной операции, 15 мая его жизнь оборвалась.
«Глубочайшие соболезнования родителям, друзьям земляка-героя. Скорбим вместе с вами»,
- написала Гусева.
Дата похорон станет известна позднее. // фото с VK-страницы Марины Гусевой/ unsplash/com/ Parth Natani