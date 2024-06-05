Автомобиль на ходу потерял груз в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске на Ключевой автомобиль на ходу потерял груз. Инцидент случился в 14:47 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как большегруз поворачивал с улицы Антонова на улицу Репникова. В этот момент груз свалился на дорогу. Повезло, что никто не пострадал.

Дорожное движение на этом участке на некоторое время оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink