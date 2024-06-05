Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте

Сегодня вечером в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 18:29. На кадрах видно, как легковой автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink