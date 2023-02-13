Двое мужчин в Лоухи устроили «зажигательную ночь» соседям

Сегодня ночью в поселке Лоухи загорелся одноэтажный 6-квартирный дом. Сообщение о ЧП поступило в 02:13, пожарные расчеты были на месте через пять минут.

Из заполненной дымом квартиры пришлось эвакуировать двух мужчин, ведущих асоциальный образ жизни. К счастью, до прибытия пожарных те успели сбить пламя. Поврежден пол на площади один квадратный метр.

На момент пожара в доме были заселены две квартиры из шести. Проживающее в соседней квартире люди успели покинуть горящий дом до прибытия пожарных расчетов. А нетрезвых мужчин пришлось спасать уже пожарным.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий неосторожное обращение с огнем. // фото: pxhere.com