Двое детей пропали в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух школьников, пропавших 23 ноября. Стражи порядка заявили, что исчезновения детей не связаны друг с другом, сообщает пресс-служба МВД по РК.

14-летний Олег Сергеев в 13:30 вышел из магазина, расположенного на улице Ленинградской. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Был одет в черную куртку с белым мехом, черные спортивные брюки, черные кроссовки, имел синий рюкзак. Рост пропавшего около 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с длинной челкой.

Никита Боборев в 12 часов ушел из дома на Зареке, с тех пор о нем также нет информации. 14-летний подросток был одет в серую куртку, красные штаны с полосками, черные кроссовки. Рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Всех, кто что-либо знает о судьбе детей, просят звонить по телефонам: +7-953-534-25-72, +7-953-549-69-78, +7(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).